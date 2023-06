Giulia Tramontano | un testimone | La sera prima del delitto ho visto Impagnatiello discutere con l' altra donna

(Di mercoledì 7 giugno 2023) commenta ' Li ho visti parlare, per oltre un'ora . In realtà, era lui che parlava sempre, lei non rispondeva, voleva chiudere il discorso '. 'Mattino Cinque News' torna a occuparsi dell' omicidio di ...

'Mattino Cinque News' torna a occuparsi dell' omicidio di, la 29enne di Senago uccisa dal compagno al settimo mese di gravidanza, attraverso una nuova testimonianza . Leggi Anche ...L'immagine di un gatto che placidamente socializza con un gruppo di giornalisti non farebbe notizia, se non fosse che si tratta dell'animale domestico di, l a giovane ventinovenne incinta uccisa a Senago cal compagno Alessandro Impagnatiello. Si tratta di un esemplare a pelo lungo , presumibilmente di razza Ragdoll , bianco e griggio."L'omicidio diha scosso tutti noi ma ormai è evidente che quello dei femminicidi non è un evento sporadico e quindi non si può definire emergenza, ma siamo di fronte ad una vera e propria piaga ...

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello aveva un complice Perché chi indaga ne è sempre più convinto IL GIORNO

Alessandro Impagnatiello e sua madre cercavano informazioni sulla videosorveglianza nella zona in cui è stato rinvenuto il cadavere di Giulia Tramontano: insieme a loro un uomo dall'identità sconosciu ..."L'omicidio di Giulia Tramontano ha scosso tutti noi ma ormai è evidente che quello dei femminicidi non è un evento sporadico e quindi non si può definire emergenza, ma siamo di fronte ad una vera e p ...