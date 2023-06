Giulia Tramontano | Roberta Bruzzone choc su Impagnatiello | “Può averlo fatto a sua madre”

(Di mercoledì 7 giugno 2023), intervistata dal Gazzettinodà la sua versione sull’omicidio e la figura di Alessandro, il fidanzato omicida reo confesso attualmente rinchiuso nel carcere di San Vittore a Milano. Nella giornata di ieri i carabinieri hanno recuperato i documenti die l’arma del delitto, un coltello che i militari hanno trovato dentro l’appartamento dove la coppia conviveva. Con il passare delle ore il quadro appare sempre più chiaro e la confessione prende forma anche nei riscontri tecnico-scientifici. >“Scusate, non sto bene”. Alberto Matano, problemi di salute improvvisi. L’annuncio in diretta Intanto la procura di Milano sembra intenzionata a chiedere il rito immediato. Si tratta di un procedimento speciale caratterizzato ...

COMUNICATO STAMPA, 29 anni: uccisa e vilipesa, anche dopo la morte, con il figlio che portava in grembo. Una giovane donna messa in guardia, nemmeno troppo paradossalmente, fino ad offrire ospitalità ...Processo con rito immediato. La procura di Milano è orientata a chiederlo per Alessandro Impagnatiello, l'uomo accusato dell'omicidio della compagna, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa a coltellate nel suo appartamento a Senago. Una volta raccolti tutti gli elementi la procura potrà nuovamente contestare la ...1' DI LETTURA Alessandro Impagnatiello stava pianificando da giorni come uccidere: è quanto sostengono gli inquirenti, che ora potrebbero aver trovato un indizio decisivo per dimostrare la premeditazione del delitto. I carabinieri, infatti, hanno trovato nell'...

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello aveva un complice Perché chi indaga ne è sempre più convinto IL GIORNO

Un paio di settimane prima del delitto, dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, e del piccolo che portava in grembo, Impagnatiello, avrebbe anche cercato su Internet gli effetti che potrebbe a ...Scientifica: 'Impagnatiello ha ripulito tutto con grande attenzione. Un mare di sangue nel pianerottolo'. Si profila un processo con rito immediato. A indagini concluse i pm potranno contestare la pre ...