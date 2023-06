Giulia Tramontano poteva non essere l' unica vittima di Alessandro Impagnatiello | se ne parla a Chi l' ha visto

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un paio di settimane prima dell'omicidio di, come spiega TgCom24 , il compagno avrebbe cercato su Internet gli effetti del veleno per topi nell'uomo. E dalla perquisizione nell'...

Il caso disarà al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto , in onda nella prima serata di oggi 7 giugno su Rai3. Federica Sciarelli ripercorre le tappe del giallo, con tutte le ultime ...La Commissione Pari Opportunità del Comune di Sorrento organizza per domani, 8 giugno, alle ore 19, con partenza da piazza Angelina Lauro alle ore 19, una fiaccolata per ricordare, la 29enne originaria di Sant'Antimo, uccisa per mano del suo compagno insieme a Thiago, il bimbo che portava in grembo. I promotori chiedono a tutti di partecipare muniti di un ...... secondo la ricostruzione, Impagnatiello avrebbe tentato per la prima volta di dar fuoco al corpo della compagna. I rumori di un corpo che sbatteva sulle scale Anche se mancano da ...

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello aveva un complice Perché chi indaga ne è sempre più convinto IL GIORNO

Definire Alessandro Impagnatiello un pazzo, un narcisista, una bestia significa disumanizzarlo e renderlo diverso. Il femminicidio non è un problema di un singolo è una questione della società ...La pittrice di Peschiera Borromeo Carla Bruschi ha dedicato un acrilico su tela alla 29enne di Senago uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello ...