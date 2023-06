(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ieri seraDeha festeggiato il suoa Milano insieme a tanti ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra questi, presenti ancheednon? Il retroscena Secondo Amedeo Venza,non avrebbeto il fidanzato di Antonella Fiordelisi per via di alcune... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ieri sera Alberto De Pisis ha festeggiato il suo compleanno a Milano insieme a tanti ex concorrenti del Grande Fratello Vip . Tra questi, presenti ancheed Edoardo Donnamaria .non saluta Edoardo Donnamaria Il retroscena Secondo Amedeo Venza,non avrebbe salutato il fidanzato di Antonella Fiordelisi per via ...torna al Grande Fratello 8 (Vip oppure Nip). Secondo Amedeo Venza, l'influencer tornerà nuovamente al fianco di Alfonso Signorini dal prossimo settembre.torna al Grande ...... è nato Ernest di Antonella Rossi Delitto di Senago: Impagnatiello scriveva aTramontano, ... Da Trapani attraversa ben 48 centri abitati fra borghi e città, passando per, Gibellina, Santa ...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi L'indizio che non lascia dubbi ilmattino.it

Tempo di scelte per Alfonso Signorini sul cast della prossima edizione e oggi spunta una nuova indiscrezione È arrivato il momento della rivoluzione per il Grande Fratello. I telespettatori si stanno ...Giulia Salemi non saluta Edoardo Donnamaria Cosa sarebbe successo al compleanno di Alberto De Pisis: ecco la nuova indiscrezione.