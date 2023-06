Giulia Pisani a SuperNews | “Il ritorno di Egonu? Importante per lei Italia? È giusto che le big stacchino un po’ la spina”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 7 giugno 2023), ci racconti del tuo ruolo sempre più apprezzato da telecronista di pallavolo?Mi è stata data questa possibilità da parte della Rai, che ringrazio sempre, perchè in tanti vorrebbero avere questa grande opportunità. Mi sono buttata, ho voluto raccontare la pallavolo, le gesta delle mie ex compagne. Le emozioni sono sempre tante, ovviamente più passano le stagioni più la sensazione di nostalgia del campo è diminuita. Devo dire, però, che il richiamo del match è ancora forte in occasione delle partite molto importanti, come le finali scudetto o quelle della Nazionale. La partenza dell’femminile in VNL è stata difficoltosa. Un commento?Ci sono tantissime giocatrici che sono alla prima esperienza da seniores, ci sono giocatrici giovani e giocatrici più esperte. C’è ovviamente da lavorare, ma guardando ad esempio al sestetto della Turchia, ...