Giulia Cavaglià | l’ex scelta Manuel la smaschera | “Ha tradito prima lei”

, ex volto di Uomini e Donne , ha annunciato di essere stata tradita dal fidanzato, Federico Chimirri, e che la loro storia d'amore era, perciò, finita. A commentare la vicenda è ...Nei giorni scorsi, l'ex tronistaè finita al centro del gossip dopo aver annunciato la rottura con il fidanzato Federico Chimirri attraverso una storia Instagram che ha lasciato tutti di stucco. Il suo è stato un ...Dopo aver criticato e attaccosui social, Jessica Antonini è finita nel mirino di Samantha Curcio . L' ex protagonista di Uomini e Donne non ha perso occasione per scagliarsi contro la sua ex collega di trono , ...

L'ex tronista Giulia Cavaglia annuncia la rottura con il fidanzato: Ho scoperto che mi tradisce Fanpage.it