Giugliano | rifacimento strade | iniziati i lavori in via Arco Sant’Antonio

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 7 giugno 2023). Sonodiin via. Operai al lavoro da questa settimana per realizzare il manto stradale. A comunicarlo, in un post, anche il primo cittadino Nicola Pirozzi. “Il cronoprogramma sul restyling delledi, tra centro città e fascia costiera, così come comunicato, andrà avanti con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.