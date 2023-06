(Di mercoledì 7 giugno 2023) Arriva nel pomeriggio in Consiglio dei ministri, convocato alle 18, un disegno di legge per rafforzare il contrasto alla violenza sulle donne. Il ddl, di cui Askanews ha visionato una bozza, prevede ...

Arriva nel pomeriggio in Consiglio dei ministri, convocato alle 18, un disegno di legge per rafforzare il contrasto alla violenza sulle donne. Il ddl, di cui Askanews ha visionato una bozza, prevede ...

Giro di vite contro femminicidi, braccialetto elettronico e iter rapidi Agenzia askanews

Il ddl, di cui Askanews ha visionato una bozza, prevede che il tribunale imponga "il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente ...Il disegno di legge verrà portato domani in Consiglio dei ministri: foto e video validi per l'arresto in flagranza, braccialetto elettronico ...