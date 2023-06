Giro di Svizzera 2023 | Evenepoel sarà al via | ma il DS van Bondt abbassa le aspettative

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Remcoritorna ufficialmente alle corse. Il campione del mondo in carica si rimette in bici dopo il ritiro dald’Italia mentre era maglia rosa, causato da una positività al Covid. Dopo un breve periodo di riposo,al via deldidove tornerà a battagliare con Primoz Roglic, colui che alla fine ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine. Domenica 11 giugno il belgadunque alla partenza della cronometro di Einsiedeln, riprogrammando così la propria stagione in vista degli appuntamenti dell’estate che lo vedranno sicuramente protagonista come il prossimo Mondiale e la Vuelta a España. Ma sicuramente non vorrà fare da figurante in terra elvetica.ovviamente il capitano della Soudal-Quick Step e avrà come ...