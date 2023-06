Giro del Delfinato 2023 | Dylan Groenewegen dopo la squalifica | “Scusate se ho usato i freni”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Unamolto dubbia, giunta diversi minutil’arrivo nella terza tappa deldelin quel di Le Coteau. Il successo della Maglia Gialla Christophe Laporte non è mai stato in discussione, ma alcuni movimenti nello sprint hanno costretto la giuria a cambiare le posizioni del podio. Riscritta la classifica:ti sia Sam Bennett (Bora-hansgrohe), secondo sul traguardo, che(Jayco AlUla), terzo all’arrivo. Il commento del neerlandesela decisione è chiaro: “UCI se ho”. Andiamo a rivedere il perché della: Sprinting relegations at the Critérium du Dauphiné! 1)Bennett deviates ...

... nel caso abbiate deciso di giocare con le beta e poi distribuire insui vostri blog o social ... e nella versione per sviluppatori lo sono anche più di quelleprogramma di beta pubblico che ...... allora tecnologia pionieristica e altamente desiderabile dagli avversari in Unione Sovietica che sarebbe crollata neldi un lustro. Dopo il crollomuro di Berlino e quello dell'intero ...L'Italia in quegli anni viveva l'esperienzaPiccolo Teatro eteatro di regia, così le Compagnie diche portarono in scena i testi di Alba de Céspedes sapevano di teatro primo Novecento. ...

GIRO DEL DELFINATO - Laporte fa il bis a Le Coteau. Battuti Bennett e Groenewegen. Alaphilippe cade ma arriva col gruppo Eurosport IT

Una squalifica molto dubbia, giunta diversi minuti dopo l'arrivo nella terza tappa del Giro del Delfinato 2023 in quel di Le Coteau. Il successo della Maglia Gialla Christophe Laporte non è mai stato ...Camillo Olivetti s’innamorò di un biciclo, acquistò una “splendida macchina da corsa di seconda mano, pagandola 80 dollari”, buono il prezzo ma non i freni, tant’è che alla prima uscita, in discesa, c ...