Giornate Irpine di Medicina Interna 2023 | primo appuntamento al “Frangipane”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi terranno a partire dal 10 giugno ledipromosse dall’UOCdel P.O. “” di Ariano Irpino, diretta da Annamaria Bellizzi, e dall’UOCdell’AORN “Moscati” di Avellino, diretta da Maria Amitrano, in qualità di responsabili scientifici dell’evento formativo. Lo scopo di queste quattrodi aggiornamento professionale, organizzate in sinergia tra l’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, e l’AORN Moscati, guidata da Renato Pizzuti, è favorire l’integrazione ospedale-territorio su patologie comuni e non, la cui conoscenza ed il relativo approccio terapeutico sono in ...