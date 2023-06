Gilda Sportiello | prima mamma deputata ad allattare il figlio in Aula alla Camera

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) –è stata laadilin. “Da questa seduta fa il suo esordio inil piccolo Federico,della nostra collega. E’ lavolta, con l’unità dei Gruppi, incon noi. Auguri di una lunga, libera e serena vita a Federico. Ora parleremo a voce bassa…”, ha annunciato inil presidente di turno Giorgio Mulè, tra gli applausi scroscianti di tutto l’emiciclo. “Oggi è sicuramente una giornata importante per le Istituzioni, non solo per Montecitorio – ha detto la...

Il piccolo Federico è il primo neonato ad entrare nell'emiciclo di Montecitorio. Una modifica del regolamento, approvata a novembre del 2022, prevede la possibilità di portare in Aula il proprio figlio. Mercoledì Gilda Sportiello è stata la prima deputata italiana ad aver allattato il proprio figlio alla Camera dei Deputati, come permesso a partire dallo scorso novembre dal regolamento parlamentare.