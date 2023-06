Ghribi “Firmata intesa in Iraq | terra di grandi opportunità per Italia”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) MILANO (ITALPRESS) – Si rafforza la partnership train campo sanitario. Kamel, presidente di Gksd Investment Holding e vicepresidente del Gruppo San Donato, ha firmato in“un accordo preliminare – affermasul suo profilo Instagram – con il Governatore Assad Al Eidani di Bassora, simbolo di impegno e determinazione nel perseguire progetti che produrranno benefici tangibili per l’e il suo popolo, consolidando al contempo le relazioni bilaterali tra Roma e Baghdad – continua, tornato indopo la sottoscrizione degli accordi con Sace -. Si tratta di un accordo che prevede la formazione di medici iracheni, un programma di exchange and visiting doctors e l’assistenza ai pazienti presso gli ospedali del Gruppo ...

Ultim'ora su ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – Si rafforza la partnership tra Italia e Iraq in campo sanitario. Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding e vicepresidente del Gruppo San ...SACE e GKSD Investment Holding annunciano la firma di un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo comune di sviluppare una potenziale cooperazione su una serie di progetti in Iraq. L’Accordo – firmato nell ...