Gf Vip 7 | Giaele De Donà rivela in che rapporti è con Antonino Spinalbese e parla di cosa è successo tra loro sotto le coperte

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv, SofiaDehato del suo attuale rapporto con. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, aveva instaurato un legame ‘particolare’ con l’ex di Belen Rodriguez. Lei, infatti, aveva esternato più volte un interesse nei riguardi dell’hair stylist, nonostante fosse sposata con l’imprenditore Bradford Beck. Ciò le valse innumerevoli critiche, messe a tacere dacon la promozione del cd. ‘amore libero’. Dal canto suo,non sembrava particolarmente coinvolto, tant’è che il suo percorso è stato caratterizzato dal flirt con Oriana Marzoli e dall’interesse reciproco con Ginevra Lamborghini. In più, pochi giorni ...

E' stata una delle finaliste dell'edizione del Grande Fratelloche si è conclusa da pochi mesi. SofiaDe Donà ha diviso l'opinione pubblica. Sposata con Bradford Beck, all'interno della casa Sofia ha professato la sua idea di amore libero ...Sono andata a casa di Antonino per accompagnare altre persone che erano alla festa con me:, ... l'annuncio ufficiale su Chi Magazine, l'intervista agli ex del GFhttps://t.co/fJiaJeHzfX #......dai personaggi del Grande FratelloAlessandro Rosica ha informato i fan del Grande Fratello... Marzoli, infatti, ha condiviso un fine settimana con(che era assieme al marito Brad), Micol,...

Sofia Giaele De Donà, intervista all’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Con Antonino ci siamo allontanati. Tornando indietro non farei più soffrire mio marito” SuperGuidaTV

OMG come "Oh my God!" è la capsule collection military chic che Mia Bag ha pensato con le tre protagoniste del Grande Fratello VIP ...Oriana Marzoli ha anche voluto spiegare come sono andate davvero le cose durante la chiacchierata serata a casa di Antonino Spinalbese ...