Il rumors sulle due famose però accende un nuovo dubbio, quello appunto se la prossima edizione sarào Nip. Oltre al nome di Alfonso, nel cast, sembra esserci anche quello di Giulia Salemi , in ...La prossima edizione del Grande Fratello, in programma per il settembre, si preannuncia piena ... Tra veti social, tempi ridotti e moltiche già iniziano a dire di no , l'impresa del conduttore ...Al fianco della giuria di 'esperte' ci sarà una giuria, composta da Cristina D'Avena e Sabrina Salerno, Mara Maionchi e Filippo Magnini. A condurre il carrozzone Alba Parietti, con Nicolo Cerioni ...

GF VIP 2023, chi saranno i nuovi opinionisti Ultime news su Sonia Bruganelli Il Corriere della Città

Il conduttore dovrà fare a meno delle star social per direttive precise dai vertici Mediaset, mentre le vere celebrità snobbano il reality ...Dopo un anno di stop, torna l’undicesima edizione del programma tv. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul reality condotto da Filippo Bisciglia Nuovi falò di confronto e nuove storie d'amore per Tem ...