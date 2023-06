Genova | inseguita e molestata mentre rientra a casa | 12enne mette in fuga l’aggressore a morsi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una ragazzina di 12 anni è riuscita are inun molestatore a, reagendo cone graffi a un tentativo di aggressioneva a. È accaduto la sera di lunedì 5 giugno nel quartiere di Sampierdarena. La studentessa stava percorrendo via Reti quando è stata raggiunta da un uomo di circa 50 anni che prima l’ha presa per il polso, poi l’ha tirata con forza verso di sé. Laha reagito mordendo e graffiando l’uomo che si è quindi dato alla. Ha poi chiesto aiuto a una passante, che ha chiamato la polizia. Sul caso sta indagando la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza nell’area. La scorsa settimana è accaduto un episodio simile ai giardini Ginocchio ...

