Genova | inseguita e molestata da un 50enne | 12enne lo mette in fuga a morsi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una ragazzina di 12 anni è statalunedì sera, 5 giugno, mentre rientrava a casa ma ha prontamente reagito e messo inil suo aggressore. I fatti sono avvenuti in via Reti, aSampierdarena, e ora le forze dell’ordine stanno cercando un uomo di circa 50 anni. Stando a quanto si apprende, la giovane donna mentre stava facendo ritorno a casa si è accorta che qualcuno aveva iniziato a seguirla. Poco dopo un uomo si è avvinghiato a lei, le ha stretto il polso per poi attirarla verso di sé e stringerla forte. La studentessa non ci ha pensato due volte e ha reagito mordendolo e graffiandolo, tanto che il molestatore ha deciso di fuggire. L’aiuto di una passante Nonostante fosse scossa da quanto accaduto, laè riuscita a chiedere aiuto a una passante che ha chiamato la polizia nell’immediato. ...

