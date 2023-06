commenta Ancora una persona aggredita da un: una donna è stata attaccata in strada nel pomeriggio di martedì 6 giugno. Si tratta del secondo caso in 48 ore . La signora stava facendo una passeggiata in centro col cane, quando ...Martino Altra donna morsicata da. Trasportata al S. MartinoMartino Altra donna morsicata da. Trasportata al S. Martino Donna si sente male alla guida, scontro auto - bus in via Donato Somma: 4 ferite

Genova, cinghiale aggredisce donna in strada: è il secondo caso in due giorni TGCOM

Ancora una persona aggredita da un cinghiale a Genova: una donna è stata attaccata in strada nel pomeriggio di martedì 6 giugno. Si tratta del secondo caso in 48 ore. La signora stava facendo una pass ...