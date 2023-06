Genova | 12enne aggredita reagisce e mette in fuga il maniaco con morsi e graffi È caccia all’uomo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una dodicenneda un uomo di 50 anni mentre rientra a casa. L’aggressore, sbucato all’improvviso, l’ha afferrata per un polso e stretta con violenza a sé. Poi, l’ha strattonata con forza nel tentativo di trascinarla nei giardini Mario Ginocchio di Sestri Ponente. È successo lunedì sera nel quartiere Sampierdarena, mentre la ragazzina stava rientrando a casa. Ma per fortuna – e grazie alla reazione immediata e coraggiosa della giovane vittima che si è difesa mordendo eando l’aggressore – l’adolescente è riuscita are inilche voleva abusare di lei.inilUna vicenda inquietante, che solo grazie alla reattività della ...

