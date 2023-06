Genoa-Gilardino | avanti insieme anche in A

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilnon ha dubbi con chi proseguire in panchina dopo il ritorno in A:è pronto a rinnovare il contratto Ilnon ha dubbi con chi proseguire in panchina dopo il ritorno in A:è pronto a rinnovare il contratto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’artefice della promozione del Grifone continuerà sulla panchina rossoblù.

Commenta per primo Trovato nella giornata di ieri l'accordo con Alberto, che resterà tecnico delper le prossime due stagioni, la società rossoblù può adesso concentrarsi sulla costruzione dell'organico da affidare all'allenatore piemontese. Tra i primi ...Genova. La conferma di Albertoera già nota. Non c'erano dubbi secondo quanto dichiarato da tempo dall'amministratore delAndres Blazquez, erano i dettagli dell'accordo a dover essere definiti.Tutti i dettagli dell'intesa. L'ex bomber guadagnerà mezzo milione di euro più bonus. A stagione in corso la possibilità di una proroga fino al ...

Il Genoa prolunga il contratto a Gilardino Agenzia ANSA

Il Genoa ha ritrovato la Serie A al termine di una stagione iniziata bene, con una parte centrale più difficile che ha portato al cambio della guida tecnica e un girone di ritorno esaltante con Albert ..."Genoa, con Gilardino è tutto ok: sarà lui il tecnico per la Serie A", titola Il Secolo XIX. Il San Nicola è già sold out per la finale do ritorno col Cagliari. A Mignani il commento in conferenza sta ...