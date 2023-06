Genova. La conferma di Alberto Gilardino era già nota. Non c'erano dubbi secondo quanto dichiarato da tempo dall'amministratore delAndres Blazquez, erano i dettagli dell'accordo a dover essere definiti.e Parma sono state penalizzate di 1 punto, la Reggina di 5. Ma per quanto riguarda queste tre ... che è rimasto fuori dai playoff in serie C per una penalizzazione dipunti relativa al ......torneranno poi in campo sabato 1° luglio per giocare un match d'esibizione insieme alle prime...For Special e Samp For Special . Durante il Grand Finale ci sarà la possibilità di provare e ...

Genoa, due obiettivi per la fascia destra: un ex Fiorentina e un ex Inter Calciomercato.com

Trovato nella giornata di ieri l'accordo con Alberto Gilardino, che resterà tecnico del Genoa per le prossime due stagioni, la società rossoblù può adesso concentrarsi sulla costruzione dell'organico ...Genova. La conferma di Alberto Gilardino era già nota. Non c’erano dubbi secondo quanto dichiarato da tempo dall’amministratore del Genoa Andres Blazquez, erano i dettagli dell’accordo a dover essere ...