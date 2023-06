Il. B. Alessio Cavicchioli sarà insignito dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine del Merito ... alle 9.30, nella Caserma Cesaredi Aosta, il Presidente della Regione deporrà una corona ...Il. B. Alessio Cavicchioli sarà insignito dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine del Merito ... alle 9.30, nella Caserma Cesaredi Aosta, il Presidente della Regione deporrà una corona ......" C.so Lancieri Aosta" Via Binel " Via Lys " Via Chambery " Piazza Della Repubblica " Via. ...al traffico per tutti i veicoli della Via Monte Vodice nel tratto compreso tra Via Cesaree l'...

Gen. Battisti: «la distruzione della diga di Kakhovka, abile mossa dei russi» Panorama