GdS – Roma | fair play finanziario Uefa | sacrificati Ibanez e Spinazzola?

Il settlement della scorsa estate vincola il club giallorosso: non possono essere inseriti i 13,5 milioni di Zaniolo. Si punta alla cessione dei giocatori in prestito, all'addio di qualche big o di giovani come Zalewski e Bove Tre settimane di fuoco. Quelle che attendono Tiago Pinto e i collaboratori del general manager sportivo della, impegnati in una missione tutt'altro che semplice: generare ricavi per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro entro la fine di giugno. È lo scotto da pagare in base al settlement agreement sottoscritto alla fine della scorsa estate con la, che vincola il club dei Friedkin a rispettare i pesanti paletti imposti dal Financial.