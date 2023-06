Gazzetta – Calciomercato Udinese – Leicester in Championship? Marino fiuta il colpo

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) 2023-06-06 18:41:25 Arrivano conferme dalla: La dirigenza bianconera lavora già intensamente sul mercato sia in entrata che in uscita. Ecco tutte le ultime sul team del Friuli I bianconeri non si fermano nemmeno un secondo. Finito il campionato è già arrivato il momento di pensare alla prossima stagione ed infatti la dirigenza si sta muovendo intensamente sul mercato. Sono tanti i giocatori messi sotto osservazione e che potrebbero fare la differenza sul campo da gioco. Il direttore dell’area tecnica Pierpaolo, però, sembra potersi interessare ad un giocatore appena retrocesso nella seconda lega del calcio inglese: la. Si parla di un centravanti che sostituirebbe il possibile partente Beto, ecco chi è il protagonista dell’articolo. Il bomber pronto per prendersi una maglia da assoluto titolare è ...