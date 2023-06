Galeotto fu il libro e chi lo scrisse

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La questione della lingua e il suo destino tra le mura della sezione carceraria della Casa Cicondariale di Vibo Valentia. Protagonisti sei studenti della III classe del dell’Istituto “Enrico Gagliardi” (indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) nell’a.s 2021-22, che hanno messo “sotto processo” il padre della lingua italiana, Dante. La storia di questa disputa è raccontata in un, “Detenuti in lingua” pubblicato ad aprile. A maggio è stato presentato al Festival del Sud Valentia e poi portato al Salone internazionale deldi Torino nello stand della Calabria, suscitando sorpresa per il modo con il quale è stato affrontato un argomento cruciale nella storia del nostro Paese a partire dal Medioevo, con la nascita dei volgari. Anche le parole vivono la loro prigionia. E con loro anche la storia dell’uomo che nasce con la ...