Gai salva l’ambiente | è uno degli impianti più green d’Italia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Non solo innovazione tecnologica, ma anche attenzione all’ambientale. Gai Macchine S.p.a, azienda italiana leader mondiale del settore della produzione di macchine imbottigliatrici, ha a cuore la sostenibilità. I suoi stabilimenti sono piccoli gioielli di tecnologia in cui ci si prende cura delle persone e del verde, con una meticolosità che raramente si vede in realtà industriali così importanti. Al riparo da vuoti slogan, sono i numeri a parlare per Gai, che dal 2015 si impegna attivamente per fermare l’inquinamento. 70 anni di storia di Gai Macchine S.p.a Fondata da Giacomo ed Elsa Gai nel 1946, l’azienda ha raggiunto il successo internazionale e aperto le branche Gai Francia e Gai America grazie al lavoro di 77 anni e tre generazioni di gestione familiare. Si è specializzata nella produzione di macchine imbottigliatrici e si è guadagnata una solida reputazione nell’industria del ...