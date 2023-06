Gai | macchine per l’imbottigliamento di qualità | la storia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Era il 1946 quando Giacomo ed Elsa Gai costruirono le primeimbottigliatrici dell’azienda italiana che, a distanza di 77 anni di attività e il passaggio di testimone tra tre generazioni, è oggi un’eccellenza internazionale. GaiS.p.a si è costruita un nome di tutto rispetto nella filiera del food and beverage, e permette oggi di imbottigliare e sigillare in lattina bibite gassate, liquori e liquidi oleosi, oltre ai tradizionali vini e birre. Le parole d’ordine sono, assistenza tecnica specializzata e sostenibilità. Oggi leGai lavorano in tutto il mondo, grazie a una continua spinta tecnologica orientata a definire gli standard produttivi di un intero settore. Un’azienda da record, insomma, che si è saputa innovare durante tutta la sua lunga. Basti pensare ...