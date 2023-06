Gagliardini rimanda il matrimonio | fissato il 10 giugno | ma l’Inter gioca la finale di Champions

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo i colleghi di spogliatoio Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, anche Robertoè pronto a celebrare ilcon la sua Nicole. Secondo quanto riportato dalla rivista ‘Chi’, però, il centrocampista bergamasco delè stato costretto are la data delle nozze. Perché? Ilera statoil 10, data in cui i nerazzurri disputeranno ladiLeague a Istanbul contro il Manchester City. In caso di vittoriafesteggerà comunque, anche se i pronostici dei bookmakers sono tutti a favore dello squadrone inglese.