Gaetano si è operato al piede | intervento riuscito

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il Napoli informa, con un comunicato pubblicato sul suo sito, che Gianlucaè statooggi pomeriggio a Villa Stuart per ridurre la frattura al quinto metatarso delsinistro. L’, effettuato dal dottor Menghi e dal professor Mariani, è perfettamente. Il Napoli scrive che il centrocampista azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. Di seguito il comunicato del Napoli. “Gianlucaoggi pomeriggio è stato sottoposto presso la clinica Villa Stuart all’chirurgico per la riduzione della frattura del V metatarso delsinistro. L’, perfettamente, è stato eseguito dal Dott. Amerigo Menghi con il prof. Pierpaolo Mariani e alla presenza del ...

Napoli, Gaetano si è operato: la nota del club Fantacalcio ®

Il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano è stato sottoposto presso la clinica Villa stuart all’intervento chirurgico per la riduzione ...Il centrocampista azzurro si è sottoposto all’intervento chirurgico per la riduzione della frattura del V metatarso del piede sinistro presso la clinica Villa Stuart ...