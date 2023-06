... in base al quale gli elenchi sono articolati in fasce (come le) e in essi: i docenti di scuola dell'e primaria sono inclusi, in base alla fascia in cui sono inseriti per posto comune e ...... con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'e primaria, a ...delle assunzioni in ruolo relative ai posti di sostegno (il 50% dei posti disponibili assegnato allee ...... con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'e primaria, a ...delle assunzioni in ruolo relative ai posti di sostegno (il 50% dei posti disponibili assegnato allee ...

GaE infanzia, da 23 anni in graduatoria. Un miraggio il contratto a tempo indeterminato Orizzonte Scuola

Dopo gli esiti della mobilità, adesso l'attenzione è tutta rivolta alle immissioni in ruolo docenti, che per il 2023/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ne prevede circa 56 mila. In questo ...Assunzioni docenti scuola infanzia e primaria 2023/24 ... Per quanto concerne i posti vacanti non riservati a coloro che sono inseriti nelle GAE si procederà inizialmente con lo scorrimento delle GM ...