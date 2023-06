Gabriele Loi | si tuffa e la gamba resta incastrata tra gli scogli | cuoco muore a 26 anni

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tragedia nel mare di Villasimius: un 26enne è morto nella spiaggia di Is Straias.Loi lavorava come aiutoal resort Timi Ama, dove è occupato anche il padre. Il tuffo...

Tragedia nel mare di Villasimius : un 26enne è morto nella spiaggia di Is Straias.lavorava come aiuto cuoco al resort Timi Ama, dove è occupato anche il padre. Dopo essersi tuffato in mare, ieri pomeriggio, sarebbe rimasto incastrato con una gamba tra gli scogli e ...Avevano iniziato insieme la terza stagione al Timi Ama da un mese esatto., aiuto cuoco 26enne, pendeva ancora dalle labbra di papà Simone, chef con ina lunga esperienza alle spalle e di casa a Villasimius da tanto tempo: 'Mio figlio aveva fia lavorato anche in ...Si tuffa in mare a Villasimius , ma resta bloccato con la gamba negli scogli e muore affogato. La vittima è, un ragazzo di 26 anni originario Maracalagonis ( Cagliari ). Il dramma si è consumato nella spiaggia Is Straias. Il giovane lavorava come aiuto cuoco al Timi Ama resort. Nella struttura ...

Questa la causa della morte del giovane 26enne aiuto cuoco di Maracalagonis Gabriele Loi Nuoro: in un mese quattro vittime nell'Isola tra i motociclisti. Il Prefetto di Nuoro apre al dialogo con i ...