Furlani | “Vogliamo che il Milan competa con le squadre leader d’Europa”

... tecniche e gestionali, confluiranno tutte nella figura di Giorgio, l'Amministratore ... Nonvendere i nostri migliori giocatori, a meno che questi decidano di non prolungare il ...La curva, all'ultima con l'Hellas, ha esposto chiaramente il suo "Società,il salto di ... Più potere a, con Massara a sua volta con la valigia in mano. Lui che quasi quotidianamente è ...Nessuno dei due si rendeva davvero conto di come Cardinale estessero preparando la resa ... Se, possiamo tornare ancora più indietro nel tempo e precisamente al 2020, quando Elliott e ...

Serie A - Furlani sul nuovo Milan: "Vogliamo continuare a crescere e competere ai vertici del calcio europeo" Eurosport IT

00.30 - L'AD Giorgio Furlani, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, spiega: "Per prima cosa voglio dire grazie a Paolo e Ricky ed esprimere la gratitudine di tutti i collaboratori ...L'amministratore delegato rossonero dopo l'addio di Maldini e Massara: “Vogliamo essere competitivi ai vertici del calcio europeo” ...