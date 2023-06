Furgone investe un lavoratore in sciopero a Campi Bisenzio | la protesta fuori dal deposito di Mondo Convenienza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Momenti di grande tensionedaldidi Campo, a Firenze. Decine di montatori e facchini, che lavorano per una ditta in subappalto, sono inda diversi giorni in segno diper le paghe ritenute inadeguate e per i turni di lavoro troppo duri. Questa mattina unalla guida di unin uscita dal magazzino, nel tentativo di evitare il picchetto, ha sfondato una recinzione per poi scontrarsi con alcuni lavoratori che gli stavano bloccando la strada. Nel video diffuso dal sindacato SiCobas, si vede il momento in cui il veicoloun. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un furgone ha travolto alcuni lavoratori in sciopero davanti alla sede di Mondo Convenienza di Campi Bisenzio. Il sindacato: “Azione criminale contro gli operai in presidio” ...Alcuni lavoratori in sciopero aveva occupato l'ingresso di Mondo Convenienza a Campo Bisenzio, in provincia di Firenze, per protestare contro turni massacranti e le retribuzioni inadeguate.