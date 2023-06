Fumo dal Canada | così New York e gli Usa soffocano | 110 milioni di persone a rischio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Immagini drammatiche quelle che arrivano da New, che insieme ad altre zone del Nord-Est degli Usa, si trova invasa da una coltre die cenere proveniente dal. Non si vede neppure il cielo

... dopo che Jodie Comer ha avuto delle difficoltà a respirare a causa della qualità dell'aria di New York legata aldegli incendi in corso in Canada. La performance è poi ripresa dall'inizio con ...... in South Carolina, a oltre 1.600 chilometrirogo e mostrano un sole rosso che sorge nel mezzo di un orizzonte particolarmente nebuloso, una delle ultime eco delcanadese.Si fa sempre più problematica la situazione a New York, investitae dalle ceneri che provengono dai giganteschi incendi che bruciano da settimane nella parte orientaleCanada , a nord ...

Fumo e cenere dal Canada, New York soffoca nel grigiore Agenzia ANSA

Immagini drammatiche quelle che arrivano da New York, che insieme ad altre zone del Nord-Est degli Usa, si trova invasa da una coltre di fumo e cenere proveniente dal Canada. Non si vede neppure il ci ...Gran parte del fumo proviene dal Quebec, dove sono in atto 160 incendi. I funzionari canadesi affermano che il paese sta per affrontare la peggiore stagione di incendi mai registrata. Gli esperti ...