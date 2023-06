Fru dei The Jackal | ' Anguissa rispondimi su Instagram I love You!'

Tifosi del Napoli, felici per il terzo scudetto della storia, i The Jackal tra calcio e il debutto su Prime Video di 'Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco Budget', la prima serie tv comedy ...Con Fabio Balsamo, Gianluca, Aurora Leone e Ciro Priello, la new entry Martina Tinnirello e un stuolo di guest a cominciare da Achille Lauro a Herbert Ballerina, Giovanni Muciaccia fino a Mario "......Un sano elogio alla normalità in un momento storico che passa costantemente attraverso la lente... Ciro, Fabio,e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand ...

Fru dei The Jackal: «Per “Pesci piccoli” abbiamo preso ispirazione da noi stessi» Tv Sorrisi e Canzoni

La nostra intervista ad Aurora e Ciro dei The Jackal e al regista Francesco Ebbasta su Pesci Piccoli - Un’agenzia. Molte idee. Poco Budget ...La recensione di Pesci Piccoli. Un’agenzia. Molte idee. Poco Budget, la serie TV comedy dei The Jackal in onda su Prime Video ...