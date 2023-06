Frittata di avena e zucchine | un’ottima cena | veloce con solo 200 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Vuoi preparare unaa cui nessuno potrà dire di no? Allora devi assolutamente preparare unasuper originale di. Il risultato sarà eccezionale e delizioso e si farà apprezzare anche da chi non ama la verdura. Infatti questapiacerà anche ai piccoli di casa. Ottimo, vero? La ricetta di questati farà portare a tavola un piatto genuino e salutare perfetto da cucinare mentre sei a dieta. Grazie a questadipotrai assaporare un pasto gustoso e sfizioso contenente allo stesso tempo pochissimi grassi. Realizzarlo sarà facile ee svuoterai il tuo frigo in pochi attimi. Quasi dimenticavo: a fine pagina potrai trovare un video tutorial che potrà ...