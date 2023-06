Nicola, segretario di Sinistra Italiana ed esponente di, ha commentato la 'finta' conferenza stampa inscenata da Giorgia Meloni al termine della sua visita in Tunisia. "Ieri la presidente del ..."Accogliamo positivamente - prosegue- ogni voce contraria a questo scempio. Ma è bene ribadire che in politica ci sono delle regole semplici, se si è contrari a una scelta si vota contro. ...'Quando si apre uno spazio, il rischio che si cambino le carte in tavola c'è', ha attaccato. E pure Angelo Bonelli, co portavoce di Europa Verde e deputato, ha avvertito: ' Del governo ...

Fratoianni (Avs) e la ‘finta’ conferenza di Giorgia Meloni: “Neanche ai tempi di Berlusconi…” Globalist.it

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Meloni pensa, pur di avere dei gendarmi in NordAfrica - prosegue - che ignorare ...“Ritengo che quello sia successo è un fatto inaudito, fuori dal mondo e che non è mai successo. Togliere il patrocinio ad una manifestazione importante è una vergogna . Non si è mai visto che le istit ...