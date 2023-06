Francia | pres LFP | «I nostri club hanno fatto male in Europa»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Le parole di Vincent Labrune,idente della Lega calcio francese, sull’annata delle squadre transalpine inVincent Labrune,idente della LFP, la lega calcio francese, ha parlato a L’Equipe delletazioni delle squadre francesi nelle competizioni europee, non lesinando una critica ai. Di seguito le sue parole. «Letazioni deinelle coppe europee non mi sono piaciute. È stata una brutta stagione ma, nonostante tutto, abbiamo mantenuto il quinto posto, fondamentale per lo sviluppo del nostro progetto. Nella prossima stagione la Ligue 1 sarà a 18 squadre e ne avremo sette nelle Coppe».