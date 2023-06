Frana sulle Piccole Dolomiti | crolla la guglia dell' Omo nel Vicentino

(Di mercoledì 7 giugno 2023) commenta Il profiloè cambiato per sempre. È infattita la' Omo , che insieme alla Dona formava una 'coppia' iconica per le montagne del. Dopo le ...

Dopo le segnalazioni sui social, è stato il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti a confermare la: 'Nel monte Plische, la Dona è rimasta sola. Il sentiero 113 e la ...La delegazione ha effettuato un sopralluogo sulla imponentedelle Case Bruciate e, in municipio, ha assistito alla proiezione di immagini e videomolte aree franate all'interno del ......Piccole Dolomiti non esiste più. E' infatti crollata la guglia 'Omo', cambiando per sempre così lo scorcio più caratteristico del Monte Plische, sul gruppo montuoso del Carega. Ladel ...

Frana sulle Piccole Dolomiti, crolla guglia dell'Omo nel Vicentino il Resto del Carlino

Dalle foto si vede la Dona da sola, con sotto un'evidente frana. Come spiega il quotidiano ... L'intervento - Solo pochi giorni fa, sul monte Carega si è reso necessario un intervento dei vigili del ...«L'obiettivo è una parziale riapertura della circolazione a senso unico alternato - spiega il sindaco - impossibile fare previsioni su date o orari possibili» ...