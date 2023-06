Formazioni ufficiali Fiorentina-West Ham | le scelte dei tecnici

(Di mercoledì 7 giugno 2023)Ham, ledei due allenatori per la finale di Conference League Comunicate lediHam, finale di Conference League.(4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé, Jovic. All. Vincenzo Italiano.HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. All. David Moyes.

Fiorentina - West Ham:
FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano.
WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. Allenatore: David Moyes.
Le formazioni di Fiorentina - West Ham, finale della Conference League 2022/2023. I viola hanno vissuto alcuni mesi spettacolari, vincendo ben 15 delle ultime 25 gare disputate in tutte le competizioni.

Le scelte ufficiali di Italiano e Moyes per la finale di Conference League A un passo dalla storia: Fiorentina e West Ham vanno a caccia del primo trofeo europeo nel nuovo Millennio. Alle 21 all'Eden ...La diretta di Fiorentina-West Ham, finale di Conference League: formazioni ufficiali e risultato. Diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming gratis su TV8.it. In caso di vittoria, la Fiorentina sarà ...