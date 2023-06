Formazioni Fiorentina - West Ham | chi gioca e le scelte di Italiano | diretta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In casa, la vigilia si è portata dietro la defezione di Castrovilli : ancora problemi al ginocchio,ha certificato la sua indisponibilità. A centrocampo dovrebbere ...

In casa, la vigilia si è portata dietro la defezione di Castrovilli : ancora problemi al ginocchio, Italiano ha certificato la sua indisponibilità. A centrocampo dovrebbe giocare Mandragora ...... Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Now, Tv8 e Dazn, e in streaming gratuito su Socceron.name- West Ham: probabili(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, ...- West Ham: Probabili: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Gonzalez; Jovic. WEST HAM: Areola; Kehrer, Zouma, ...

Fiorentina-West Ham: le probabili formazioni, dove vedere la finale di Conference League Calciomercato.com

Si giocherà questa sera alla “Fortuna Arena” di Praga la finale di Europa League. La Fiorentina di Vincenzo Italiano se la vedrà con il West Ham del tecnico David Moyes. Fischio d’inizio alle ore 21, ...FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Jovic. Allenatore: Italiano. A ...