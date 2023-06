Fondi “Via Appia Regina Viarum” | ultimo incontro dell’’associazione culturale Archeoclub d’Italia

A tal fine può stipulare, con ia sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, ... comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche innon esclusiva, dagli ITS ...... daPiave a Cortedomini. La finalità dell'intervento è quella di mitigare il rischio da caduta ... siamo già al lavoro per intercettare nuovie completare l'opera di messa in sicurezza. Sono ...L'assessore Melasecche sottolinea, inoltre, la necessità di disporre del dettaglio delle singole fasi dei lavori "in quanto iPNRR impongono una precisione cronometrica degli impegni per ...

Fondi / "Via Appia Regina Viarum": ultimo incontro dell ... Temporeale Quotidiano

Il debito pubblico rappresenta il 15,4% dei loro portafogli di investimento. Cresce il numero degli iscritti ai fondi di previdenza complementare ...Firenze, 7 giugno 2023 - La Sinagoga di Firenze, ha bisogno di lavori urgenti e, per garantire la sicurezza del Tempio Ebraico è stata lanciata una campagna di fundraising sulla piattaforma GoFundMe.