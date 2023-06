Fondi | dalla Regione 200 mila euro per il mercato di via Mola di Santa Maria

(Di mercoledì 7 giugno 2023)– C’è anchetra i Comuni che hanno ottenuto un importante finanziamentoLazio per il restyling dell’area mercatale di viadi. Installazione di nuovi servizi igienici, ingressi alben visibili, illuminazione a led interna, postazioni per defibrillatori, aree comuni nel cuore della zona recintata, elementi di arredo urbano e verde pubblico sono soltanto alcuni dei dettagli del progetto. La proposta presentata, frutto del lavoro congiunto dei settori Attività Produttive e Lavori Pubblici, e della collaborazione tra il Comune die l’Associazione Nazionale Ambulanti-Ugl, ha un valore complessivo di 200. Si tratta di un progetto ambizioso ...

... dopo le tensioni sullo stop al controllo concomitante esercitatoCorte dei conti sul Piano ... Ma nessun ministro rinuncia ai...... condannato dai vertici di Kiev eComunità internazionale come un ecocidio e un crimine di ... L'Agenzia antifrode dell'Unione europea ha aperto una serie di indagini sulla gestione deidei ...Ossia: i governi devono finanziare le fonti rinnovabili per permettere aid'investimento ... Gli investimenti nei titoli ESG furono incentivaticrisi finanziaria del 2008 . Come se Wall ...

Le indagini aperte dalla Ue sulla gestione dei fondi del Pnrr AGI - Agenzia Italia

A livello nazionale primeggia la Galleria Nazionale delle Marche. In arrivo fondi per sette milioni di euro. I progetti già pronti all’avvio.Fondi – C’è anche Fondi tra i Comuni che hanno ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Lazio per il restyling dell’area mercatale di via Mola di Santa Maria.