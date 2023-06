Fòla – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 giugno 2023)Via Luigi Varanini, 12 – 20127Tel. 02/49713413 Sito Internet: www.fola.com Tipologia: pasticceria / gastronomia Prezzi: caffè 1,20€, cappuccino 1,60€, lieviti 1,50/2,40€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Situata poco distante dalla fermata Pasteur della M1,è un po’ pasticceria (ma non in senso classico come da tradizione italiana), un po’ gastronomia (ci sono anche pizze e focacce per una pausa salata) e un po’ bottega. Un piacevole connubio che rende il posto adatto a diversi momenti della giornata. Noi lo abbiamo provato per la colazione, assaggiando i lievitati che, come tutto il resto, vengono preparati in casa. D’ispirazione francese, il croissant da noi assaggiato aveva una nota piacevolmente burrosa e la farcitura scelta (un’equilibrata lemon curd che bilanciava la dolcezza) lo ...