Foce Fiume Irno | sgomberato accampamento abusivo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDelle vere e proprie mini case accampate, nascoste sotto il ponte prima delladel. È quanto niente lo speciale nucleo di decoro urbano e ambientale della polizia municipale di Salerno, guidato dal capitano Mario Elia, ha scoperto equesta mattina con la pattuglia speciale dei caschi bianchi ed in collaborazione con gli altri enti interessati alla bonifica di quello che era un vero e proprio. Mobili, materassi, vestiti: c’era di tutto all’interno della casa sotto il ponte dove sono stati trovati anche borse ed oggetti sui quali verrà fatta una ricerca per comprendere se possano o meno essere provento di furti. Quello degli accampamenti abusivi sotto il ponte delè un ...

Vedi Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti 1800 " David Thompson raggiunge ladelSaskatchewan nel Manitoba 1832 " Il colera asiatico, portato a Québec dagli immigranti irlandesi, ...... fra questi, nel settembre 2022, il salvataggio di un uomo rimasto bloccato dentro la propria auto invasa dalle acque tracimate da unin piena in Cantiano; il salvataggio in localitàdi ...... tutte ed ognuna, girano nell'esame di fatti e circostanze, di personaggi e di luoghi; ma quale e quanto sia il loro girovagare, come affluenti di untrovano una sola risposta alla: La ...

Meteo Cronaca Diretta: (Video) Alluvione Ravenna, grossi danni alla foce del fiume Lamone iLMeteo.it

I primi 6 milioni di euro per la messa in sicurezza del Fiume Tanagro. Corrado Matera: "Firmata la convenzione, via all'appalto dei lavori" ...Per la prima volta nella storia, eccezionale avvistamento di una lontra eurasiatica (Lutra lutra) lungo la costa di ponente di Barletta...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tu ...