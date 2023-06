Fisco | domani il Tax Freedom Day 2023 | cosa cambia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Oggi terminiamo di lavorare per ilfesteggiamo il TaxDay, ovvero la giornata in cui i contribuenti italiani dovrebbero finire di pagare le tasse, nel caso in cui decidessero di anticipare ali soldi che lo stesso ci chiede nel corso di questo". A rilevarlo in una nota la Cgia di Mestre secondo cui "dopo 158 giorni dall'inizio dell'anno, nei quali in linea teorica abbiamo lavorato per adempiere alle scadenze di pagamento previste dal, i restanti 207 giorni che ci separano dal 31 dicembre lavoreremo per noi stessi". Come si è giunti a stabilire che l'8 giugno è il "giorno di liberazione fiscale" del? La stima del Pil nazionale prevista quest'anno (2.018.045 milioni di euro) è stata suddivisa per ...