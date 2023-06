Fiorentina-West Ham | tifosi lanciano in campo anche apple watch | carta di credito e una scarpa

Gioco interrotto a Praga dopo il lancio di oggetti in campo dal settore occupato dai tifosi delHam . Un oggetto lanciato dagli spalti ha colpito al capo Biraghi della, che ora è sanguinante e sta ricevendo le cure mediche. L'arbitro ha interrotto il gioco per un paio di minuti ...Attimi di tensione di paura nella finale di Conference League tra lae ilHam. Biraghi, mentre calciava un angolo è stato colpito alla nuca da un fitto lancio di oggetti, in particolare bicchieri di bibita che gli hanno provocato un ...Ci siamo, è il giorno della finale di Conference League tra lae ilHam . È tutto pronto alla Eden Arena di Praga per la sfida tra i viola di Vincenzo Italiano e gli hammers di David Moyes . Segui la partita in ...

Il West Ham sblocca la gara di Praga contro la Fiorentina. Al 62' Biraghi colpisce di mano in area sul controllo di Bowen e per l’arbitro è calcio di rigore dopo la review al Var. Dal dischetto si pre ...PRAGA — Alta tensione a Praga per la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham in programma alle 21 all'Eden Arena. La polizia ceca ha identificato un centinaio di ultrà viola… Leggi ...