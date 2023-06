Fiorentina - West Ham | scontri tra tifosi a Praga | 16 ultrà viola fermati | feriti tre inglesi

Le probabili formazioni diHam Per quanto riguarda la formazione della, rimane il ballottaggio fra Jovic e Cabral per il centro dell'attacco, ma non è nemmeno escluso che ...Dove vedereHam: streaming e diretta tv La finale di Conference League traHam si gioca all' Eden Arena di Praga con fischio d'inizio alle 21. Il match sarà ...Scontri prima diHam: la versione della polizia ceca " Abbiamo fermato 16 persone e al momento stiamo indagando sull'intero incidente ", ha dichiarato il portavoce della polizia Jan ...

Praga, scontri tra tifosi della Fiorentina e del West Ham: feriti e arresti - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo essersi vista sfumare dalle mani la possibilità di alzare al cielo la Coppa Italia, con l'Inter che ha vinto il trofeo nella speranza di piazzare il tanto ambito double con la… Leggi ...Scontri a Praga tra i tifosi della Fiorentina e gli inglesi del West Ham. Sono sedici, secondo quanto ha riferito un portavoce della polizia della Repubblica Ceca, i ...