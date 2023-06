Fiorentina-West Ham | scontri a Praga | 16 arresti VIDEO

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il giorno della finale di Conference League traHam è macchiato da alcuni momenti di tensione che si sono verificati a. Le due tifoserie si sono scontrate in pieno centro, con la polizia – schierata in tenuta antisommossa – che ha identificato un centinaio di ultras viola. La polizia, come confermato sui social dalle stesse forze dell’ordine, ha arrestato 16 italiani. L’episodio si è verificato in un bar della via ‘Rytí?ská’, dove alcuni tifosi delHam hanno subito l’aggressione dei supporters italiani. Tre inglesi – secondo l’agenzia di stampa CTK – sono rimasti feriti. Neiche girano sui social si vedono persone incappucciate che lanciano sedie e petardi. SportFace.

ROMA - Ci siamo: è il giorno della finale di Conference League tra lae ilHam (calcio d'inizio alle ore 21). L'atteso match, che si disputerà alla ' Fortuna Arena ' di Praga , non sarà solo una sfida tra due formazioni che si contenderanno la coppa ma ...Bilancio di fine stagione per la Serie A, quando manca all'appello solo lo spareggio per evitare la Serie B tra Spezia e Verona. E sono imminentiHam (tra poche ore) per la Conference League e Inter - Manchester City per la Champions League, con la finale di Istanbul dei nerazzurri, in particolare, che promette di fare ...In mezzo alla festa dei tifosi dellae delHam qualche momento di tensione c'è stato in centro a Praga, per un presunto contatto tra le due tifoserie. La polizia in tenuta antisommossa, nella centralissima piazza San ...

Fiorentina-West Ham, invasione inglese a Praga ma clima sereno. Italiano, il dubbio è in attacco la Repubblica

In mezzo alla festa dei tifosi della Fiorentina e del West Ham qualche momento di tensione c'è stato in centro a Praga, per un presunto contatto tra le due tifoserie. La polizia in tenuta antisommossa ...In mezzo alla festa dei tifosi della Fiorentina e del West Ham qualche momento di tensione c'è stato in centro a Praga, per un presunto contatto tra le due tifoserie. (ANSA) ...