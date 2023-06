Fiorentina-West Ham | quanti soldi guadagna chi vince la Conference League? Tra biglietti | tv | premio e introiti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Di nuovo una finale europea dopo 33 anni. Ladinzo Italiano ha l’opportunità di riempire questa sera la propria bacheca comprendente Coppa delle Coppe, Coppa Grasshoppers, Mitropa Cup e Coppa di Lega Italo-Inglese, con l’ultimo trofeo alzato nel 1975. Oggi sarà il turno della, contro ilHam. Per entrambe un successo questa sera vorrebbe dire tornare a far sentire la propria voce in ambito continentale dopo lunghissimo tempo, visto che anche gli Hammers hanno in bacheca solo una Coppa delle Coppe nel 1964-65 e una Coppa Intertoto nel 1999-2000 assieme a Juventus e Montpellier. Ma in gioco c’è anche un bonus economico sostanzioso. Chi trionferà questa sera all’Eden Arena di Praga ritroverà all’interno della coppa anche un bell’assegno di due milioni di euro, che va ...